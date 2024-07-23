Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu “Her Çocuğumuz Bilime Ulaşmalı”

Konak Belediyesi, muhtarlıklarla birlikte organize ettiği bilim gezilerinin ilkini gerçekleştirdi. Bu gezide Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kocatepe Mahallesi’nden katılan çocukları Sancar Maruflu Bilim Merkezi’nde karşıladı ve tüm program boyunca onların yanında oldu.

Başkan Mutlu’dan bilime büyük önem

Başkan Mutlu, planetaryumda evrenin oluşumunu ve uzayın derinliklerini anlatan filmi çocuklarla birlikte izledikten sonra şunları söyledi: “Çocuklarımızın yaz tatilini verimli ve eğlenerek geçirmeleri için spor okullarımız ve yaz okullarımızla birlikte bilim gezileri de düzenledik. İstedik ki her mahallemizden çocuklar belediyemizin özellikle çocuklara yönelik olan bu güzel merkezinden yararlansın. Arkadaşlarıyla beraber, deneyler yaparak, dünya hakkında bilgilenerek bilime yakın olsunlar, kendilerini ve hayal güçlerini geliştirsinler. Konak’ımızdaki her çocuğun bu hizmetlere ulaşabilir olmasını önemsiyoruz.”

Deneylerle öğreniyorlar

Her mahalleden 9-14 yaş arası çocukların üçer grup halinde katılacağı Bilim Gezileri, haftanın belirli günlerinde düzenleniyor. Çocuklar, muhtarlıklarına kayıt yaptırarak ücretsiz olarak bu gezilere katılabiliyor. Konak Belediyesi’nin servis araçlarıyla Sancar Maruflu Bilim Merkezi’ne getirilen çocuklar, planetaryumda evrenin derinliklerini izleyip, birbirinden ilginç deneylere katılıyorlar. Temel bilim kurallarını deneylerle öğrenen çocuklar, merak ettikleri sorulara da yanıt buluyor.

Çocuklarımız için bilimle dolu bir yaz tatili

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bilim gezilerinin çocukların eğlenerek öğrenmeleri ve bilime olan ilgilerini artırmaları için önemli olduğunu belirtti. Bu etkinliklerin, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmeleri ve bilimle tanışmaları açısından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Mutlu, tüm çocukları bilim gezilerine katılmaya davet etti.