Mutlu, ilk 100 gün içinde hayata geçirilecek sosyal projeleri de muhtarlarla paylaştı.

Muhtarlarla iş birliği önemli

Beştepeler Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Mutlu, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Muhtarların ilçedeki sorunları bir bütün halinde görmeyi sağladıklarını belirten Başkan Mutlu, "Hızlı yol almak adına meclis üyeleri, personeller ve hemşehri iletişim merkezi koordinasyonunda sorunları daha hızlı çözeceğiz. Muhtarlarımızın bildirimleri çok önemli. Muhtarlarımız vasıtasıyla Konak'ın bütünündeki sorunları aynı anda görebiliyoruz" dedi.

Daha temiz, daha yeşil bir Konak

Konak'ta temizlikte fark yarattıklarını ve parklarda bakım çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Başkan Mutlu, "Temizlikte önemli bir yol kat ettik. Gelen eleştiriler anlamında iyi yorumlar alıyoruz. Muhtarlarımızın da bu konudaki değerlendirmeleri çok önemli. Konteynerlerimizi artırdık, Büyükşehirden de 30 adet aldık ve yeni alımlardan da bize konteyner gelecek. Parklarımızın bakım çalışmaları devam ediyor. Daha yeşil bir Konak için yeni parklar yapma; park yapılamayacak yerlerde ağaçlandırma yapma çalışmamız var." şeklinde konuştu.

Sosyal çalışmalar hızlanıyor

Sosyal sorumluluk, sağlık, istihdam ve sosyal ilişkiler alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ve çok yakında yeni sosyal mekanların hizmete gireceğini müjdeleyen Başkan Mutlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkan Saylan Kültür Merkezimizde istihdam ofisi açıyoruz. İş arayanlarla eleman arayanları buluşturacak bir platformumuz hayata geçiyor. İlk kreşimizi Kemeraltı'nda açıyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ağız ve diş sağlığı taramaları başlatmak için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Belediyemizde çalışan psikologlarımızın içinde yer aldığı bir merkez kuruyoruz. Bu merkezde vatandaşlarımıza ücretsiz destek olacağız. İlk 100 günümüz içerisinde sağlık, istihdam, sosyal ilişkiler ve sosyal sorumluluk alanlarındaki mekanlarımız sırayla hizmet vermeye başlayacak."

Çocuklara yaz tatili müjdesi

Yaz döneminde mahallelerde portatif havuz kurulacağını söyleyen Başkan Mutlu, "Hiçbir çocuğumuzun yaz tatilinde kendisini üzgün, mahrum hissetmesini istemiyoruz. Büyükşehrin İnciraltı'ndaki havuzuna da çocuklarımızı götüreceğiz. Farklı etkinliklerle de yazı birlikte, mutlu geçireceğiz" dedi.

Ceza değil kent kültürü

İşgaliyeyle ilgili kapsamlı çalışmaya da değinen Başkan Mutlu, "Kaldırım işgaliyle ilgili büyük bir çalışma başlattık. Şu aşamada ceza kesmiyoruz. Bunu bir kent kültürü, esnaf kültürü haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Esnaf Odaları Birliğiyle de toplantı yaptık" ifadelerini kullandı.

Toplantılar devam edecek

Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi. Muhtarların taleplerini not alan Başkan Mutlu ilgili başkan yardımcısı ve müdürlere sorunların hızlı çözümü için talimat verdi. Bundan sonra düzenli olarak yapılacak muhtar buluşmalarının bölgeler halinde yapılarak daha etkili ve hızlı bir çalışma gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.