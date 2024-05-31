Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Psikososyal Destek Merkezimiz, bundan sonra yapacağımız sağlıkla ilgili çalışmaların ilk adımı. Ekonomik krizin, işsizliğin getirdiği psikolojik sorunlarla yaşamak zor. Konaklıların bu sıkıntıları tek başına aşmaya çalışmasını istemedik. On beş yaşını geçmiş herkesin randevu alarak gelebileceği bir merkezi oluşturduk” dedi.

Ücretsiz Destek Hizmeti Başladı

Konak Belediyesi, Akın Simav Mahallesi 269 Sokak’taki tarihi binada hizmet verecek Psikososyal Destek Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları üyeleri, Konak Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mutlu: Herkese Dokunmak İstiyoruz

Açılış konuşmasında sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Mutlu, “Sosyal belediyecilik diyerek çıktığımız yolda bu amacımıza uygun bir mekan açılışı için beraberiz. Psikososyal Destek Merkezimiz, sağlık alanındaki çalışmalarımızın ilk adımı. İlk etapta dört psikologla başladığımız bu yolda, talebe göre uzman sayısını ve merkezlerin sayısını artırarak hizmeti yaygınlaştıracağız. Bu hizmeti anlatmak için büyük bir duyuru yapacağız. Bu merkezin gerçekten canlı olarak yaşamasını ve Konak’taki herkese dokunmasını istiyoruz” dedi.

Birlikte Sorunları Aşacağız

Başkan Mutlu, merkezin çalışma şekli hakkında da bilgi verdi. İlk etapta dört psikologun görev yapacağı merkezde, sosyolog ve hukukçuların da yer alacağını belirten Mutlu, ileride yaşlı bakım evleri, Alzheimer hastaları için gün geçirme merkezleri ve bağımlılar için psikolojik tedavi merkezleri açacaklarını ifade etti. Başkan Mutlu, “Konaklıların bu sıkıntıları tek başına aşmasını istemedik. On beş yaşını geçmiş herkesin randevu alarak gelebileceği bir merkezi oluşturduk” dedi.

Kapsamlı Hizmetler Sunulacak

Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi’nde bireysel psikoterapi, çift terapisi, cinsel terapi ve travma terapisi hizmetleri verilecek. 15 yaş üstü Konaklılara ücretsiz hizmet sunacak merkezde, hukuki desteğe ihtiyacı olanlara da yardım sağlanacak. İlk randevuda sosyologlar danışan ile görüşme yapacak. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerlendirme sonrası ihtiyaç tespiti yapılarak, ev ziyareti, eşya ve gıda desteği, ev içi onarımlar gibi hizmetler de sunulacak.

Merkez, randevu sistemiyle çalışacak ve randevu almak isteyenler (0232) 484 22 91 numaralı telefondan mesai saatleri içinde başvuru yapabilecek. Randevular 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında birer saatlik dilimlerde verilecek.