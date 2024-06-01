Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sosyal Demokrasi Derneği’nin (SDD) Ankara’da düzenlediği “21. Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik” paneline katıldı. Panelde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Dirençli yapılaşma ve kentsel dönüşüm vurgusu

Başkan Mutlu, Konak’ın yapı stoğuna dikkat çekerek kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. "Konak'ta kentsel dönüşüm gibi kritik bir görevimiz var. Yerinde dönüşümle, yanlış yapılaşmanın ve sosyal donatı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Barınma anayasal bir hak ve afetlere dirençli yapılaşma birinci önceliğimiz olmalı," dedi.

Şeffaf yönetim ve kadın odaklı bütçe

Dijital ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Mutlu, "Katılımcılığı önemsiyoruz. Kadın bir belediye başkanı olarak, bütçenin kadınları gözeterek harcanması gerektiğini düşünüyorum. Yaya dostu, kaldırım işgallerinin son bulduğu bir ilçe hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Sosyal ve kültürel dönüşüm çalışmaları

Kent yoksulluğuna dikkat çeken Mutlu, "Kadın, engelli, yaşlı ve gençlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sosyal ve kültürel dönüşüm için fırsatlar yaratıyoruz. Halk sağlığı, yerel yönetimlerin öncelikli konusu olmalı. Kamusal alanları ve ekolojik koridorları artırmayı hedefliyoruz," diye konuştu.

Sosyal demokrat belediyecilik hedefi

Başkan Mutlu, "Konak'ta sosyal demokrat belediyecilik örneği göstererek beş yılın sonunda kimse kendini öteki hissetmesin istiyoruz. 2028 yılında iktidara yürüyen bir partinin belediye başkanları olarak büyük sorumluluklarımız var," dedi.