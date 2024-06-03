Denizli’nin sosyal ve ekonomik yaşamına yeni bir soluk getirecek olan ‘Kent Lokantası’ projesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun liderliğinde hayata geçiyor. Haftasonu gerçekleştirilen CHP Pamukkale ilçe danışma kurulunda konuşan Başkan Çavuşoğlu, Denizli’de ilk kent lokantasının otogar bölgesine açılacağını açıkladı. Bu hamle, kentin her kesiminden vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklere erişimini kolaylaştıracak.

İstanbul’da başlatılan ve büyük bir ilgiyle karşılanan ‘Kent Lokantası’ projesinin Denizli’de de uygulanacak olması, kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Proje, vatandaşların ekonomik şartlara bağlı kalmaksızın lezzetli ve sağlıklı yemeklere erişimini sağlayarak sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Çavuşoğlu’nun açıklamalarına göre, kent lokantasının otogar bölgesine yerleştirilmesinin amacı, ilçenin dışından gelen vatandaşların da kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak. Bu sayede, kent içinde yaşayanlarla birlikte seyahat edenlerin de bu hizmetten faydalanması hedefleniyor.

Çavuşoğlu, proje kapsamında ikinci bir kent lokantasının da üniversite ve kampüs bölgesine kurulacağını belirtti. Bu adım, öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletirken, sağlıklı beslenmelerine olanak tanıyacak.

Denizli’deki bu girişim, kentin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal refahı yükseltmeyi hedefliyor. Kent sakinleri, ‘Kent Lokantası’ projesinin hayata geçirilmesiyle, ekonomik ve sosyal anlamda olumlu etkiler bekliyor.