Denizli Büyükşehir Belediyesi, EURO 2024 kapsamında oynanan özel maçı kentin dört farklı noktasında kurduğu dev ekranlarla halka izletti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, hemşehrileriyle birlikte milli zaferi doyasıya yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkmasının heyecanını kentin çeşitli noktalarında dev ekranlarla vatandaşlara sunarak yaşattı. Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Adalet Parkı ve Fatih Mahalle Muhtarlığı önünde kurulan ekranlar, binlerce Denizliliyi bir araya getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, maçın ilk yarısını Fatih Mahallesi'nde kurulan dev ekranda hemşehrileriyle birlikte izledi. İkinci yarı içinse Çamlık Parkı girişi ve Adalet Parkı'nda bulunan ekranları tercih ederek milli zafer coşkusunu tüm Denizlililerle paylaştı. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal ve DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın gibi isimler de kutlamalara katılanlar arasındaydı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Başkan Çavuşoğlu ve Denizlililer, Çamlık Caddesi'nde bir araya gelerek Türkiye'nin zaferini coşkuyla kutladılar. Başkan Çavuşoğlu, "Ay-yıldızlı takımımızın tarihi zaferini genç yaşlı demeden, tüm Denizlililerle birlikte dev ekranlardan izledik. Bu unutulmaz geceyi birlikte kutlamanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim Çocuklar'ın Avusturya galibiyetini gururla ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Nuri Çavuşoğlu kimdir?

Nuri Çavuşoğlu, 01.08.1974 tarihinde Denizli iline bağlı Serinhisar ilçesinde doğdu. Çeşitli sendikal mücadeleler içinde bulunan emekli öğretmen bir babanın ve ev hanımı bir annenin 2 erkek çocuğundan biri olan Çavuşoğlu, adını Kıbrıs Fatihi, 16.dönem T.C Başbakanı, CHP 3.Genel Başkanı Bülent Ecevit'ten almakta.

İlk ve orta öğretiminin ardından, lise yıllarını Denizli Cumhuriyet Lisesi yatılı (1 yıl) ve Torbalı Sağlık Meslek Lisesi'nde yatılı olarak tamamlayan Çavuşoğlu, 1993-1999 yılları arasında İzmir 'e sağlık memuru olarak atandı. Sağlık memuru olduğu esnada eğitim ve öğretimden vazgeçmeyerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni Kazandı. Denizli barosuna bağlı bir avukat olarak çalışmakta olduğu yıllarda turizm sektörüne bağlı bir aile şirketi kurdu.

2003 yılında Nilgün Hanımla evlendi ve evliliklerinden Deniz Çağan ve Mehmet Boran adında iki erkek çocuğu bulunmakta.

2010-2012 yılları arasında CHP Denizli İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu. Gerçekleştirdiği çeşitli eylemler ile Türkiye ve Denizli gündeminde yoğun bir şekilde yer aldı. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.