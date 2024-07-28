Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Çiftlik Mahallesi’nde yapımı süren yeni köprü inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köşk Çayı üzerinde yükselen bu yeni yapı, bölge halkının 30 yıldır yaşadığı ulaşım sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Uzun yılların beklentisi gerçekleşiyor

Çiftlik Mahallesi, Ilgınlık mevkiinde bulunan vatandaşlar, yıllardır tarla ve bahçelerine ulaşımda büyük zorluklar yaşıyordu. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in girişimleriyle yatırım planına dahil edilen yeni köprü, bu sorunları tarihe gömmeye hazırlanıyor. Başkan Güler, bölgeyi ziyaret ederek projede gelinen aşamaları yerinde inceledi ve yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

"Çalışmalar hızla devam ediyor"

Başkan Güler, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Köşk Belediyesi olarak vatandaşların talep ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler bulmak için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti. "Mahallelerimizdeki ulaşım sorunları önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda Çiftlik Mahallesi, Ilgınlık mevkiinde bulunan Köşk Çayı üzerindeki bağlantı yolunda, vatandaşlarımız uzun yıllardır tarla ve bahçelerine ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler. Projesini tamamlayarak yetkililere yaptığımız talep doğrultusunda yatırım planına alınan ve yapımı başlayan köprü inşaatımızda çalışmalar hızla devam ediyor" diye konuştu.