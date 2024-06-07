5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında, Piri Reis Parkı’nda düzenlenen etkinlikte daha önce kaldırılan "Ulusal Çevre Andı" yeniden vatandaşlarla buluştu. Etkinlik, TEMA Vakfı, SALFOD ve Çevre Derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Mazlum Nurlu'dan mesaj

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, çevre bilinci ve duyarlılığının önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nurlu, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz daha duyarlı olmalıyız. Çevre, muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılması gereken bir emanet. Bu emanetin gelecek kuşaklara bırakılmasında hepimizin üstleneceği sorumluluklar var" dedi.

Salihli Belediyesi’nin çalışmaları

Salihli Belediyesi olarak çevreyi korumak adına yoğun çaba harcadıklarını belirten Nurlu, "Yürüttüğümüz tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya azami hassasiyet gösteriyoruz. Havayı, suyu, toprağı ve doğal kaynaklarımızı muhafaza ederken, bir yandan da şehrimizde yeşil alanların sayısını hızla artırıyoruz. Salihli’mizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Farkındalık ve duyarlılık çağrısı

Başkan Nurlu, vatandaşları çevre bilincine sahip olmaya davet ederek, "Çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak amacıyla birbirinden farklı çalışmalar yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşıyoruz. 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftasında, Ulusal Çevre Andı’nın çevremizi ve doğamızı koruma anlamında önemli bir farkındalık yaratacağını umuyor; vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşadığı bir gelecek diliyorum" şeklinde konuştu.

Çevre Koruma Haftası etkinlikleri, Salihli Belediyesi’nin doğaya ve çevreye yönelik sorumluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Nurlu’nun çağrısına kulak vererek, hep birlikte daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için adım atmalıyız.