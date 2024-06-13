Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yaklaşan Kurban Bayramı'na hazırlık kapsamında Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek, besiciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar alanında yapılan incelemelerde Başkan Nurlu, kurbanlık hayvanların sağlık ve hijyen koşullarını kontrol etti, besicilerden ve vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Başkan Nurlu, Salihli'nin bu bayramda da pırıl pırıl olması ve hemşerilerinin kurbanlıklarını güven ve huzur içinde almaları için çalıştıklarını belirtti. Nurlu, Salihli halkını mutlu ve memnun etmenin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu vurguladı ve bayramın da bu hedef doğrultusunda önemli bir vesile olduğunu söyledi.

Başkan Nurlu'dan memnuniyet mesajı

"Bugün burayı teftiş ettik, hem hayvan sahipleri hem de halkımız çok memnun. Bu bizi de memnun ve mutlu etti. Çalışmalarımız devam ediyor. Salihli halkımızın bu bayramda da en güzel şekilde kurbanlarını almalarını sağlayacağız."

Pazar alanı temiz ve düzenli

Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılan incelemelerde pazar alanının temiz ve düzenli olduğu gözlemlendi. Besiciler de pazar alanının genel durumundan ve sağlanan imkanlardan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Vatandaşlar da memnun:

Pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlar da Başkan Nurlu'yu ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, kurbanlık hayvanlarını rahat bir şekilde seçebildiklerini ve pazar alanında gerekli tüm imkanların bulunduğunu ifade ettiler.