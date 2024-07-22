Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, sokak hayvanları yasası hakkında yaptığı açıklamada, hayvanların yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı ve sahipsiz hayvanlar için insancıl çözümler üretilmesini savundu.

Hayvanların yaşam haklarına saygı

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, son günlerde gündeme gelen köpeklerin uyutulmasıyla ilgili yasa tasarısının derin endişe yarattığını belirtti. Nurlu, “Bu tasarının sahipsiz hayvanlarımıza yönelik bir çözüm olamayacağına inanıyoruz. Hayvanların yaşam haklarına saygı duyan, onların refahını gözeten bir yönetim anlayışı benimsiyoruz” diye aktardı.

Kısırlaştırma çalışmalarının artırılması

Başkan Nurlu, önceki dönemlerde 5 yılda sadece 1788 kısırlaştırma işlemi yapıldığını ve bu sayının yetersiz olduğunu ifade etti. Belediyenin yeni dönemde, uzman veterinerlerle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca 2000 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirmeyi planladığını belirtti. Nurlu, “Bu sayede, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçerek, daha sürdürülebilir ve insancıl bir çözüm sağlayacağız” diye konuştu.

Doğal yaşam alanları ve gönüllülerle iş birliği

Kısırlaştırma işlemlerinin ardından sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla doğal yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Nurlu, “Bu alanlarda gönüllülerimizle birlikte, kısırlaştırma işlemleri tamamlanan dostlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacağız” dedi. Hayvanların doğal ortamlarına uygun, sevgi ve ilgiyle donatılmış bu alanlarda yaşamaları için çaba göstereceklerini vurguladı.

Toplum olarak birlikte hareket çağrısı

Vatandaşların desteğiyle projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Nurlu, “Hem hayvanlarımızın refahını sağlayacak hem de şehrimizde daha dengeli bir ekosistem oluşturacağız. Birlikte hareket ederek, daha insancıl, daha duyarlı bir toplum yaratabiliriz. Gelin, hep birlikte sahipsiz hayvanlarımıza sahip çıkalım, onların sesi olalım” dedi.