Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yurtdışı ihracat rakamlarıyla dikkat çeken Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ni ziyaret etti. Site Başkanı Süleyman Özcan ve yöneticilerle bir araya gelen Başkan Eşki, site sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, çözüm için gereken adımların atılacağını belirtti.

Temizlik, yol ve çevre düzenlemesi öncelikli

Başkan Eşki, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi içinde Başkan Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı incelemenin ardından, temizlik, yol ve çevre düzenlemesi sorunlarının kısa sürede çözüleceğini söyledi. “İlçemizdeki yol sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla bütçemizin önemli bir bölümünü bu alandaki çalışmalara ayırıyoruz. Bu doğrultuda bölgedeki yolları yenileyerek çevre düzenlemeleri yapacağız” dedi.

Sanayi atıkları ve çevre temizliği

Site içinde ve çevresinde yaşanan en önemli sorunlardan birinin temizlik olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, “Çöplerin çoğu, bizim sorumluluk alanımız dışında olan ve bertaraf edilmesi gereken sanayi atıkları. İşletmelerin çevreye duyarlı olması ve yasalara uyması gerekiyor. Bu sorunun önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştıracağız, kimsenin çevreyi kirletmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.