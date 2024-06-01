Sanayi sitelerinin sorunlarına hızla çözüm bulmak amacıyla kurulan Sanayi Meclisi’nin ilk toplantısında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanayi sitelerinin asfaltının yenileneceği sözünü vermişti. Bu söz doğrultusunda ekipler, hafta içi Bornova’nın cadde ve sokaklarını asfaltlarken, hafta sonları sanayi sitelerinde yoğun bir çalışma yürüttü. Kara Nakliyeciler Sitesi’nde kapsamlı asfalt serimi yapılırken, 2. ve 3. Sanayi Siteleri ile 5. Sanayi Sitesi’nde yıpranan bölümler yama çalışması ile düzeltildi.

Esnafın nefes aldığı anlar

Sanayi sitelerinin bozuk yolları, İzmir’in her bölgesinden gelen binlerce aracın tamir ve bakım hizmeti aldığı bu alanlarda büyük bir problem teşkil ediyordu. Esnafın en çok şikayet ettiği bu sorun, Sanayi Meclisi’nin ikinci toplantısı bile yapılmadan çözüme kavuştu. Bornova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği asfalt serim ve yama çalışmaları, esnafa rahat bir nefes aldırdı.

Ömer Eşki: "Söz verdik, yapıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Güçlü Bornova için kaybedecek bir an bile yok” diyerek, “Söz verdiğimiz her şeyi yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sanayi sitelerinin sorunlarını çözmek ve güçlenmelerine destek olmak için Sanayi Meclisi kurma sözü vermiştik. Görevdeki ilk ayımızda sanayi sitelerimizin yönetim kurulu başkanları ve bürokratlarımızdan oluşan meclisimizi topladık. Daha ikinci meclisimiz toplanmadan verdiğimiz sözleri tuttuk. Talep edilen sokaklarımızı asfaltladık, onarımlarımızı yaptık” şeklinde konuştu.

Esnaflar memnun

Doğukan Tata (Kara Nakliyeciler Sitesi): “Önceden yolumuz toz içindeydi. Babam KOAH hastası, birkaç arkadaşımızda kronik bronşit ve astım var. Gerçekten kaliteli bir asfalt atıldı. Yolumuzdaki çukurlardan dolayı araçlarımıza üç ayda bir ön düzen bakımı yaptırıyorduk. Artık bu sıkıntımız kalmadı.”

Osman Sarıerikli (Kara Nakliyeciler Sitesi): “Yolumuz berbattı, şu anda çok güzel oldu. Perişan oluyorduk, şimdi rahatladık. Allah Bornova Belediyesi’nden razı olsun.”

Yusuf Aktaş (2. Sanayi Sitesi): “Dükkanımızın önünde derin bir çukur vardı, bu da işlerimizi zorlaştırıyordu. Çukura su toplanıyor, içeri girmek isteyen araçların altı sürtülüyordu. Şimdi tertemiz asfalt atıldı, gayet memnunuz.”

Rafet Çetinkaya (4. Sanayi Sitesi): “Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İzmir’de belediyecilik anlamında beklenen işte budur. Yapılan hizmete bakıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Söz verilen hizmetler hızla hayata geçiriliyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin liderliğinde sanayi sitelerinin sorunları hızla çözülmeye devam ediyor. Başkan Eşki, sanayi esnafının sorunlarına duyarsız kalmayarak verdiği sözleri hızla yerine getiriyor.