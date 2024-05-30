Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediyesi sınırındaki Laka Mahallesi'nden, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’a ortak yatırım çağrısında bulundu.

Eksikler yerinde incelendi

Başkan Eşki, Laka Mahallesi'nin ihtiyaçlarını ve yapılacak yatırımları, Muhtar Hamdi Gökalp ile birlikte yerinde inceledi. İki ilçe arasındaki sınırı belirleyen Laka Deresi üzerindeki köprüden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’a seslenen Eşki, “Bu köprüye kadar yapacağımız tüm yatırımları not aldık. Bundan sonrasını Bayraklı Belediyesi'ne bırakıyoruz. Derenin bu tarafını ben çözüyorum İrfancığım, diğer taraf için senden destek bekliyoruz” diyerek esprili bir mesaj gönderdi.

Yatırım planları: Futbol sahası, park, yol

Laka’daki dere temizliği, park düzenlemesi, futbol sahası yapılması, yolların yenilenmesi ve muhtarlık binasının tadilatı gibi birçok konuda notlarını alıp talimatlarını veren Başkan Eşki, gezisini iki ilçe arasındaki sınırı belirleyen Laka Deresi üzerinde sonlandırdı.

Ortak yatırımlar için birlik mesajı

Laka Deresi köprüsünden yaptığı açıklamayla Eşki, Bayraklı Belediyesi'ne destek çağrısında bulunurken, bölgenin kalkınması için ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.