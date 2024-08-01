Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, günün ilk ışıklarıyla başladığı saha ziyaretlerinde, emekçilerin yanında yer alarak onların motivasyonunu artırıyor.

Personellerle tek tek tokalaştı

Başkan Eşki, sabah erken saatlerde Temizlik İşleri Şantiyesi’ni ziyaret ederek mesaiye hazırlanan çalışanlarla bir araya geldi. Şantiyede ve sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Eşki, tüm saha ekipleriyle tek tek tokalaşarak kolaylıklar diledi ve onları mesaiye uğurladı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne teşekkür

Temizlik İşleri Şantiyesi ziyaretinin ardından, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde asfalt serimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekibini de ziyaret etti. Eşki, rekor sıcaklıkların zorluklarına rağmen özveriyle çalışan personele teşekkür ederek, önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Motivasyon ve hizmet vurgusu

Başkan Eşki, saha ziyaretleri sayesinde çalışmaların yerinde görülüp eksiklerin tespit edildiğini belirterek, “Yaptığımız ziyaretler ve bir arada olmak Bornova’ya hizmet yolunda motivasyonumuzu artırıyor. Benden başlayarak tüm Bornova Belediyesi ailesi olarak daha güçlü bir Bornova için alandayız, çalışıyoruz” dedi.