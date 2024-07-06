Bornova Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile yapacağı çeyrek final karşılaşmasını Bornovalılarla birlikte izlemek için kentin üç farklı noktasına dev ekranlar kuruyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları bu heyecana ortak olmaya çağırdı.

Üç farklı noktada dev ekranlar

Bornova Belediyesi, daha önce Çek Cumhuriyeti ve Avusturya maçlarında yaşanan coşkuyu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla üç noktaya dev ekran kuracak. Büyükpark’taki 24 metrekarelik dev ekranın yanı sıra, Çamdibi ve Pınarbaşı’nda da 12 metrelik led ekranlar yer alacak. Maç, saat 22.00’de başlayacak ve Çamdibi Atatürk Parkı ile Pınarbaşı Çamlık Parkı’nda tüm Bornovalılarla birlikte izlenebilecek.

"Desteğimizi hissedecekler"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, önceki maçlarda vatandaşların heyecanına ortak olmuştu ve şimdi de milli takımın bu önemli maçında aynı coşkuyu paylaşmaya davet ediyor. Eşki, "Milli futbolcularımız, Bornova’nın desteğini yüreklerinde hissedecekler. Bu maçı da kazanıp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşacaklarına inancım tam. Tüm Bornovalıları üç noktada kuracağımız dev ekranlarda bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.