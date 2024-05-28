Başkan Eşki’den muhtarlara ziyaret

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle ziyaretleri kapsamında Çiçekli Mahallesi’nde Bornova Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı Zeki Güler’i ziyaret etti. Ziyarette eski dernek başkanı ve Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Recep Çakmakçı ile dernek yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

"Sorumluluğunuz büyük"

Muhtarlıkların, bürokraside vatandaşa en yakın birimler olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Eşki, “Görevinizin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Göreve başladığımızdan beri her zaman yanınızda olduk. Mahalle ziyaretlerimizde sorunları birlikte tespit ettik, taleplerinizi aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. Bu her zaman böyle devam edecek. Güçlü Bornova hedefimizde sizlerle daha güçlüyüz. Faaliyetlerinizi daha sağlıklı yürütmeniz için gerekli desteği vereceğiz. Derneğimizle uyum içinde Bornova’yı ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

"Enerjiniz hiç eksik olmasın"

Başkan Ömer Eşki ve beraberindeki heyete teşekkür eden Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, “Başkanımız Ömer Eşki, her zaman Bornovalıların ve bizlerin yanında. Sabahın ilk saatlerinden itibaren mahalle mahalle, sokak sokak gezerek sorunları yerinde inceliyor. Onun bize yansıyan enerjisi hiç eksik olmasın” dedi.

Başkan Ömer Eşki, ziyaretin ardından Çiçekli Mahallesi'nde çeşitli incelemelerde bulundu.