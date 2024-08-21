Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve başladığı günden bu yana sürdürdüğü sabah ziyaretlerine bir yenisini ekleyerek Erzene Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Eşki, mahallede gerçekleştirdiği incelemelerde muhtar ve belediye bürokratlarıyla birlikte, kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak hizmetleri detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Mahalleler daha yaşanabilir bir hale gelecek

"Erzene’ye yeni yeşil alanlar kazandıracağız, mevcut parkları yenileyerek mahallemizi daha yaşanabilir hale getireceğiz. Yolların genişletilmesi ve kaldırımların düzenlenmesi için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Ayrıca, aydınlatma ve çevre düzenlemeleriyle Erzene'nin çehresini tamamen değiştireceğiz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Başkan'a tam destek

Başkan Eşki’nin sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği ziyareti mahalle sakinleri büyük memnuniyetle karşıladı. Bornovalılar, Başkan Eşki ile birebir sohbet etme fırsatını yakalayarak taleplerini doğrudan iletmenin sevincini yaşadı. İlk kez mesai başlamadan mahallelerini gezen bir belediye başkanıyla karşılaşan vatandaşlar, mahallelerinin geleceği için umut dolu olduklarını belirttiler.

Yeni ihtiyaçlara hızlı çözümler

Erzene Mahallesi'nin, Bornova’nın merkezindeki mahalleler arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Eşki, kentsel yenileme çalışmalarıyla birlikte yeni ihtiyaçların da ortaya çıktığını söyledi. Bu ihtiyaçları hızlıca tespit edip çözüme kavuşturduklarını belirten Eşki, "Bornovalıların taleplerini her zaman öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Erzene Mahallesi’ndeki projelerimizi en kısa sürede tamamlayacağız" dedi. Ziyaretin ardından Bornova Belediyesi ekipleri, tespit edilen acil sorunların çözümü için hızla harekete geçti.