Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 1. taksitlerinin son ödeme günü olan 31 Mayıs’ta, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mali İşler Müdürlüğü veznelerini ziyaret etti. Tahakkuk döneminde yoğun mesai harcayan çalışanlarına kolaylıklar dileyen Eşki, "Hafta sonları dahil yoğun biçimde çalışan arkadaşlarımıza enerji ve moral vermek istedik" dedi.

Baklava ve limonata ikramı

Başkan Eşki, Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü binası önünde sıra bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti. Eşki, "Bornovalılar, vergi ödeme konusunda her zaman büyük hassasiyet göstermiştir. Ödedikleri her kuruş vergi, Bornova’ya hizmet olarak geri dönecek" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vergi ödemelerinin son gününde vatandaşlarla bir araya geldi, baklava ve limonata ikram etti. Vergi ödemelerinde Bornovalıların duyarlılığına dikkat çekti.