Kemal ALTAN

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Muharrem ayının Matem orucunun 11. gününde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cem Evi’nde düzenlenen oruç açma yemeğine katıldı. Etkinliğe Başkan Günel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç ile çok sayıda Alevi vatandaş katıldı.

Dua ile başlayan yemek, birlik ve dayanışma mesajlarıyla devam etti

Matem orucu açma duasının okunmasıyla başlayan yemekte, 12 gün boyunca tutulan oruçların ve yapılan hayırların iyiliğe vesile olması temennisinde bulunuldu. Başkan Ömer Günel, oruç açma yemeğinde yaptığı konuşmada, “Canlarımız ile Matem orucunun 11. gününde cemevimizde toplandık. Tutulan oruçları, edilen duaları ve paylaşılan lokmaları Hakk kabul eylesin” ifadelerini kullandı.