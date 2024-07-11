Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, şehrin merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bu ziyaretler sırasında esnafın günlük işleyişi hakkında bilgi alarak, belediyenin sağladığı hizmetler ve projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında birçok esnafla birebir görüşen Başkan Ömeroğlu, esnafın taleplerini not alarak çözüm önerileri sundu. Esnaf, Başkan Ramazan Ömeroğlu’ndan destek talebinde bulundu. Başkan, belediye olarak esnafın yanında olduklarını ve gereken tüm desteği sağlayacaklarını belirtti.

ESNAF ŞEHRİMİZİN BEL KEMİĞİDİR

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Ömeroğlu, “Esnafımız şehrimizin bel kemiğidir. Onların huzur ve refah içinde çalışabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle onların sorunlarını ve taleplerini birinci elden dinleme fırsatı bulduk. Çalışmalarımıza esnafımızın ihtiyaçları doğrultusunda yön vermeye devam edeceğiz,” dedi.

Dilovası Belediye Başkan Ömeroğlu’nun esnaf ziyaretleri, esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı. Birçok esnaf, bu tür ziyaretlerin devam etmesini ve sorunlarının çözümü için yetkililerle daha sık bir araya gelmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Ömeroğlu, esnafa hayırlı işler dileyerek, onlarla fotoğraf çektirdi ve sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.