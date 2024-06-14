Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde düzenlenen törene meclis üyeleri ve belediye çalışanları da katıldı.

Bayram öncesi hesaplarda

Başkan Önal, törende yaptığı konuşmada, çalışanların maaş ve ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarında olacağını belirtti. Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Hep birlikte nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, bayramınızı kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

"Bayraklı'ya hizmet borcumuz var"

Başkan Önal, göreve geldiği günden itibaren mali disiplini sağlamak için çalıştıklarını ve bu süreci dayanışma ile atlatacaklarını söyledi. Bayraklı'ya hizmet borçları olduğunu vurgulayan Önal, "Bizim Bayraklı’ya hizmet borcumuz var ve bunu görev süremiz boyunca en iyi şekilde yapacağız. Bayraklı’nın bizden beklediği hizmetleri tek tek yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Önal ayrıca, belediye işçilerinin maaşlarının ve ikramiyelerinin hesaplarına yattığını, memurların da Sosyal Denge Tazminatı olmadan geriye dönük alacaklarının tamamının yatırıldığını açıkladı. "Bu zor günler böyle gitmeyecek, hep birlikte atlatacağız. Sizlerle beraber gece gündüz demeden çalışarak Bayraklı’ya vaat ettiğim hizmetleri yerine getireceğim" diyen Önal, bayramlaşma törenindeki birlik ve dayanışma ruhunu vurguladı.