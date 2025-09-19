Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahramanlar bir kez daha anıldı. Konuşmasında gazilere ve şehit yakınlarına seslenen Başkan İrfan Önal, “Vatan için canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin emanetleri olan aileler, başımızın tacıdır. Onların her zaman yanında olmayı bir görev değil, bir borç olarak biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Önal, Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Masası aracılığıyla bugüne kadar 78 ailenin evlerinde ziyaret edildiğini hatırlatarak, “Sadece özel günlerde değil, her zaman yanınızdayız. Taleplerinizi dinlemek, ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak bizler için bir sorumluluk değil, gönül işidir. Aldığımız olumlu geri dönüşler, doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Etkinlikte söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı ise Bayraklı Belediyesinin desteğine teşekkür etti. Taşçı, düzenli ziyaretler ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinin gaziler için büyük önem taşıdığını belirterek Başkan Önal’a şükranlarını sundu.

Program, samimi sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu.