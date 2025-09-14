Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Kongresi’nde, “Kim yolsuzluk yapıyorsa hesap sorulsun, CHP’liler olarak yargılanmaktan korkmuyoruz” dedi.

CHP Bayraklı İlçe Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal katıldı.

Kongrede konuşma yapan Başkan Önal, haksız yere tutuklu olan arkadaşlarına değinerek, şunları söyledi:

“Birçok arkadaşımız haksız yere tutuklu. Belediye başkanlarımız herkes gibi adil ve eşit bir şekilde yargılanmak istiyor. 2019 öncesinde yüzlerce dosya hâlâ adliyelerde bekliyor. Kim yolsuzluk yapıyorsa hesap sorulsun. Bizler CHP’liler olarak yargılanmaktan korkmuyoruz. Ancak hukuk herkese adaletli davranmak zorunda. Yapılan anketlerde CHP’nin iktidar olacağı ortada. Bizim gücümüz koltuğumuzdan değil, kurucumuz Atatürk’ün bize emanet ettiği değerlerden geliyor.”

Önal, belediye hizmetleri ve karşılaşılan zorluklara da değinerek, şunları ekledi:

"Moloz dökecek alanımız bile yoktu. Arkadaşlarımız savcılıkta ifade verdi. Çöp dökecek alanı bile bize çok görüyorlar. Vatandaşımıza sorunlarımızı anlattıkça AKP buradan oy kazanamayacak. Bize yapılan baskının hesabını sandıkta soracağız."

Başkan Önal, CHP içinde farklı görüşler olabileceğini ancak dışarıda birlik mesajı verdi:

“Ayrı düştüğümüz durumlar olabilir ancak aile içinde tartışırız, dışarı çıktığımızda bir arada mücadele ederiz. Adaylarımız ve tüm CHP’lilere söylüyorum, sonuç ne olursa olsun el ele kol kola AKP’ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Gelecek seçimde CHP’yi iktidar yapmak için birlikte çalışacağız.”