Geçtiğimiz günlerde Bayraklı Belediyesi'nde yaşanan sıra dışı bir olay, belediye yönetiminde liyakat ilkesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın, kendisini protesto eden bir memuru "kütüphane müdürü" olarak ataması, cesur ve ilkeli bir yönetim anlayışının göstergesi oldu.

Bayraklı Belediyesi çalışanları, Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesini yasal üst sınırdan vereceğini açıklayan Başkan Önal'a tepki olarak 10 gün süren bir eylem düzenledi.

Eylemin en dikkat çekici isimlerinden biri, "Hiç hoş gelmedin Başkan" ve "Talimatlı Başkan İstemiyoruz" pankartlarıyla en ön saflarda yer alan Helen Gökdemir oldu.

Herkes eylemler sona erdiğinde ona karşı bir yaptırım beklerken, Belediye Başkanı İrfan Başkan Önal, herkesi şaşırtan bir karar alarak Gökdemir'i "kütüphane müdürü" olarak atadı.

Başkan Önal'ın bu kararı, sadece bir yönetici olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da ne kadar olgun ve erdemli bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor.

Kendisini eleştiren, hatta açıkça protesto eden bir çalışanını cezalandırmak yerine, onun liyakatine göre ödüllendiren bir başkan, gerçek anlamda bir liderdir.

Başkan Önal, yaptığı açıklamada bu durumu, "Arkadaşların yasal çerçevede eylem yapma hakları var. Biz emeğin hakkını en iyi şekilde veririz. Ben görev verirken liyakata bakarım. Bayraklı için hayırlı olsun." sözleriyle dile getirdi.

Bu atama, sadece Bayraklı Belediyesi'nde değil, tüm yerel yönetimlerde liyakat esasına dayalı bir yönetim anlayışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Liyakat, adalet ve demokrasiye olan inanç, bir belediye başkanının sadece teknik bir yönetici değil, aynı zamanda halkın güvenini kazanan bir lider olmasını sağlar.

Başkan Önal'ın bu tavrı, diğer belediye başkanlarına da örnek olmalıdır.

GÜNÜN SÖZÜ

Liyakat hep sözdeydi, Bayraklı’da gerçek oldu