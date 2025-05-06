Türkiye devrimci hareketinin simge isimleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 53. yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Üç Fidan ölümsüzdür. Onlar bu halkın, işçinin, emekçinin ve köylünün sesi oldu" dedi.

Üç Fidan Anıtı önünde duygusal anma

CHP Çiğli İlçe Örgütü tarafından Ataşehir Mahallesi'ndeki Üç Fidan Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; kadın ve gençlik kolları üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar anıta karanfiller bıraktı, bağlama eşliğinde türkülerle duygularını dile getirdi.

Başkan Yıldız: "Onların ışığı büyüyerek yaşıyor"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuşmasında Üç Fidan'ın mirasının hâlâ yaşadığını vurguladı. Yıldız, "53 yıl sonra tekrar burada, ışığı asla sönmeyecek Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anıyoruz. Onları anarken hala içimizden bir parça kopup gidiyor. Üç Fidan'a, Mahirlere, Taylanlara; tüm devrimcilerimize selam olsun. Üç Fidan ölümsüzdür, onlar işçinin, emekçinin, çiftçinin, köylünün ve bu ülkenin garibanlarının sesi olmuştur" dedi.

"Zap Suyu'nun altından akan sular gibi…"

Yıldız, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Hakkari'de inşa ettiği Zap Suyu Köprüsü'ne de atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Yaptıkları köprü hala ayakta ve altından akan sular, derelere, denizlere ve okyanuslara ulaşıyor. Onların ışığı da aynı o sular gibi bizlerde de büyüyerek ve katlanarak yaşamaya devam edecek."