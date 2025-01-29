Balçova’nın Onur Mahallesi, baştan sona yenilenen yollarıyla büyük bir dönüşüm yaşadı. Başkan Onur Yiğit, mahalledeki asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalle sakinlerinden tam not aldı. Papatya, Elmalı, Türkeli ve Gürgen sokaklarında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

"Çocukluğumun geçtiği sokaklarda çalıştım"

Başkan Onur Yiğit, mahallesinde yapılan çalışmalara duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çocukluğum bu sokaklarda geçti. Şimdi bu yolları yenilemenin mutluluğunu yaşıyorum. Benim için duygusal ve anlamlı anlar” dedi. Mahalle sakinlerine de teşekkür eden Başkan Yiğit, Balçova'nın tüm yollarını konforlu hale getirme hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Başkan Yiğit’e destek ve teşekkür

Yapılan asfalt çalışmalarından memnuniyetlerini dile getiren Onur Mahallesi sakinleri, Başkan Yiğit ile sohbet ederek mahallelerinin daha da güzelleşmesinden duydukları memnuniyeti aktardı. Sakinler, ayrıca farklı konulardaki taleplerini de Başkan Yiğit'e iletme fırsatı buldu.