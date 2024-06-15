Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Özel, “Yenişehir’de yapılacak tüm hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kurban Bayramı öncesinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde belediye personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma öncesinde personele yönelik konuşma yapan Başkan Ercan Özel, personelin, aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, umut dolu bir bayram geçirmesini diledi.

‘BÜYÜK BİR AİLEYİZ’

Yenişehir Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan Ercan Özel, “70 gün önce halk bizlere görev verdi. Bu süre boyunca birlikte çalışıyoruz. Kurban Bayramı’na giriyoruz. Yenişehir’in dışından birçok misafir ağırlayacağız. Birçok arkadaşımız görevlerinin başında olacak. Bayramda fedakârca görevini yerine getirecek olan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

‘HER BİRİNİZ YENİŞEHİR’İ TEMSİL EDİYORSUNUZ’

Yenişehir’e hizmet etmek için halk tarafından görevlendirildiklerini hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Her birimiz Yenişehir Belediyesi’ni temsil ediyoruz. Bu yüzden bunun kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Başta daire müdürleri olmak üzere, amirler, çalışanlarımız tüm Yenişehir Belediyesi çalışanlarının ailesi bizim için değerlidir. Sizlerin mutlu olmasını, gülmesini, huzurlu olmasını, çalışanlarımızın her birinin refah seviyesinin yükselmesi gerektiğine inanıyorum. Elbette bu anlamda çalışacağız” diye konuştu. Başkan Özel, “Yenişehir’e güzel şeyler yapacaksak, bunu hep birlikte yapacağız. Belki zorluklar ve sıkıntılar yaşayacağız ama emin olun ki, en sonunda güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Ercan Özel, konuşmasının ardından, belediye personeliyle tek tek bayramlaştı. Daha sonra ise aile fotoğrafı çekildi.