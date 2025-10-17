Bozdoğan Belediye Reisi Galip Özel, Muhtarlarla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Bozdoğan’da Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk töreninin ardından Bozdoğan Belediye Reisi Mustafa Galip Özel, muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Bozdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Reisi Mustafa Galip Özel, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Atatürk Parkı Bizim Gız Kafede gerçekleşen buluşmada muhtarlar, ilçede gerçekleştirilen hizmetler ve mahallelerde yürütülen çalışmalar nedeniyle Belediye Reisi Galip Özel’e teşekkür etti.

Kaymakam Yunus Emre Polat, tüm muhtarların gününü kutlayarak, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında muhtarların önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerde muhtarların önemine değinen Belediye Reisi Mustafa Galip Özel “Muhtarlarımız, vatandaşlarımıza hizmet noktasında zincirimizin her zaman ilk halkası olmuştur. Mahallelerden, muhtarlarımızdan gelen her talebi bugüne kadar hiçbir zaman geri çevirmedik; bundan sonra da çevirmeyeceğiz. Hep birlikte Bozdoğan için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum.”

Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.