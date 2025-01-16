Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, zeytin hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek bereket dileklerinde bulundu. Arıcı, “Zeytin, hem geçmişimiz hem de geleceğimizdir” dedi.

Üreticilere moral ziyareti

Başkan Özgür Arıcı, zeytin bahçelerinde çalışan işçilerle sohbet ederek, emeklerine olan takdirini dile getirdi. İşçilerin yemek molasına denk gelen ziyareti sırasında Başkan Arıcı, sofralarına misafir oldu ve onlarla birlikte helva ve ekmek yedi. İşçilerin taleplerini dinleyen Başkan Arıcı, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Arıcı, zeytin hasadı sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu güzel hasat etkinliğinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emekçi kardeşlerimizin yanındayız ve onların daha iyi şartlarda üretim yapabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

"Zeytin, geleceğimizi şekillendiren bir simgedir"

Zeytinciliğin Koçarlı için sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda bir kültür olduğunun altını çizen Başkan Arıcı, şu ifadeleri kullandı: “Koçarlı, zeytincilikte hem Aydın hem de Türkiye için önemli bir yere sahip. Zeytin bizim geçmişimizden gelen bir değer ve geleceğimizi şekillendiren bir simgedir. Bu nedenle, üreticilerimizin hak ettiği değeri görmesi için elimizden geleni yapacağız.”

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, üreticilerin zeytin hasadının zorluğuna dikkat çekerek, ilçede tarımsal üretimi destekleyecek projeler geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan, “Koçarlı’nın tarımsal üretimdeki güçlü konumunu koruyarak üreticilerimizin emeğini en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.