Başkan Özkan Yalım, şoförlerin sorunlarını dinledi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Yalım’a, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz da eşlik etti.

Sorunlar ve talepler dinlendi

Kahvaltı sırasında, esnaf odası üyeleriyle karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Başkan Yalım, esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdi. Bu tür toplantıların, esnafla yakın ilişkiler kurmak ve onların ihtiyaçlarını doğrudan öğrenmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Yeni elektrikli araçların teknik özellikleri tanıtıldı

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, yeni üretilen elektrikli araçların tanıtımı oldu. Başkan Yalım, araçların teknik detayları hakkında bilgi verdi. "Araçlarımızı test ettik ve kendim de şahsen kullandım. Son derece harika bir performans sergiliyorlar," diyen Yalım, araçların iç dizaynının mükemmel olduğunu belirtti. Yeni araçların, 41 kişinin oturabileceği ve ayaktaki vatandaşlarla birlikte toplamda 180 kişinin binebileceği konforlu ve güvenli bir tasarıma sahip olduğunu duyurdu. Araçların yakında yollarda olacağını ifade etti.