Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İslice, Kurtuluş ve Durak mahallelerindeki İsmetpaşa ve Orhan Dengiz caddeleri üzerindeki mülk sahipleri ve esnaflarla bir araya geldiği Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda açıklamalarda bulundu. Toplantıda, geçmiş dönemde yapılan cephe düzenlemelerinin detayları paylaşılırken, yeni projeler hakkında bilgiler de verildi.

Masraflar belediye tarafından karşılanacak

Başkan Yalım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Burada gerçekleştirilen çalışmalarda, İsmetpaşa ve Orhan Dengiz caddelerindeki esnaflarımızdan ve mülk sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Temmuz ayı Belediye Meclisi'nde alınan karar ile tüm masraflar Uşak Belediyesi tarafından karşılanacaktır."

Otopark sorunu çözülecek

Valilik binası arkasındaki arazi üzerinde devam eden otopark çalışmalarının hızlandırıldığını belirten Başkan Yalım, "Bölgede yaşanan otopark sorununu ortadan kaldıracağız. En kısa zamanda otopark sayısını arttıracağız. 2025 yılı sonunda Atapark civarında eksi 4 veya eksi 5 katlı bin araçlık bir otopark projemiz mevcut ancak şu anki önceliğimiz Valilik Binası arkasında bulunan otopark çalışmalarını tamamlamak" dedi.

Atatürk Anıtı çevresi yenilenecek

Başkan Yalım, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Atatürk Anıtı çevresindeki alanın yenileneceğini ve modern bir görüntü kazanacağını belirtti. "En kaliteli mermerler ve taşlar kullanılarak, 1 Eylül'de Uşak'ın Kurtuluş Günü'ne kadar alanı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ödeme noktaları artacak

Şehir genelinde ödeme noktalarının sayısını artıracaklarını ifade eden Başkan Yalım, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracaklarını vurguladı. Ayrıca ilerleyen günlerde eski Belediye Binası'ndan başlayarak Bölme Mahallesi kavşağına kadar uzanacak olan "Hafif Raylı Sistem" projesi hakkında bilgi verdi.