Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, şehre 5 adet yeni elektrikli aracın kazandırılacağını açıkladı. Başkan Yalım, bu araçların özellikleri ve kullanımı hakkında detaylı bilgi verdi.

"Toplamda 10 Araç Gücünde"

Başkan Yalım, yaptığı açıklamada, “Elektrikli araçlarımız aslında 5 adet olmasına rağmen, her biri çiftli olduğundan toplamda 10 aracın gücüne eşittir. Araçlarımız 18 metre uzunluğunda, yani iki otobüs büyüklüğündedir. Yüzde 100 hibe ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

"Öğrencilerimize Ücretsiz Ulaşım"

Başkan Yalım, Uşak merkezden üniversiteye gidecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaklarını belirterek, “Öğrencilerimizin ekonomik durumlarını düşünerek şehir merkezinden üniversiteye ücretsiz ulaşım imkanı sunacağız” diye konuştu.