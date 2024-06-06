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Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) gerçekleştirilen seçimlerde, 868 delegeli TBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak başkan seçildi. İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yönetimin "A Takımı"nda yer aldı ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne encümen olarak seçildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun " A Takımı "nda yer alarak ikinci sıradan encümen üyesi oldu.

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