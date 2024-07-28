Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sokak hayvanlarına olan sevgisini ve desteğini bir kez daha gösterdi. Çerçioğlu, bir köpeği severken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, hayvanseverler tarafından takdir topladı.

Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki tartışmalı değişiklik

Son günlerde kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak düzenleme olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda üç gün süren görüşmeler sonucunda kabul edildi. Bu tartışmalı düzenlemenin Genel Kurul’da görüşülmesi beklenirken, konuyla ilgili tepkiler de artmaya devam ediyor.

Modern Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Aydın’a 30 bin metrekare büyüklüğünde modern bir evcil hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandıran Başkan Çerçioğlu, sokak hayvanlarına verdiği önemi ve desteği somut adımlarla göstermeye devam ediyor. Başkan Çerçioğlu’nun liderliğinde açılan bu merkez, sokak hayvanlarının bakımını ve rehabilitasyonunu sağlayarak onlara güvenli bir yuva sunuyor.

Sosyal medyadan sevgi dolu mesaj

Başkan Çerçioğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla birlikte, “Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın yaşam mücadelesinde her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, hayvanseverler tarafından büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.