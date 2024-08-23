Sakarya Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla vatan savunmasında emeği geçenleri andı.

Başkan Çerçioğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözünü referans alarak, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır,” ifadesini paylaştı. Çerçioğlu, "Kurtuluş Savaşı’mızın temeli olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 103. yılını coşku ve gurur içinde kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.