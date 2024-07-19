Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar ve Söke Belediyesi CHP meclis üyelerini makamında ağırladı. Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşti.
Başarılar diledi
Ziyaret sırasında Başkan Arıkan, CHP Söke İlçe Başkanı Akmazlar ve meclis üyeleri, Başkan Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Özlem Çerçioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Söke'deki çalışmalarında başarılar diledi.
Editör: Simge Akbulut