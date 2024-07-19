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Ziyaret sırasında Başkan Arıkan, CHP Söke İlçe Başkanı Akmazlar ve meclis üyeleri, Başkan Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Özlem Çerçioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Söke'deki çalışmalarında başarılar diledi.

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