Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Toplantıya katılan başkan yardımcıları ve birim müdürleri, devam eden ve tamamlanmış çalışmalar ile birimde yapılan faaliyetler hakkında Başkan Esat Öztürk’e bilgiler verdiler.

Müdürleri tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Esat Öztürk, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını, ilçeye en iyi hizmeti yapmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk “Bugün birim müdürlerimiz ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptık. 2024 yılında yapacağımız faaliyetleri masaya yatırdık. Müdürlerimiz ile yaptığımız toplantımız çok verimli geçti. 3. Dönemimizde bu ilçenin güzel insanlarına iyi hizmetler sunabilmek adına gayretle çalışıyoruz. Bu hizmetleri de müdürlerimiz ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Önceden bu yılı asfalt ve turizm yılı olacak diye