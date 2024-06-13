Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen Melikgazi Belediyesi Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu düzenlenen törenle Tavlusun Mahallesi’nde açıldı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’ye eğitim alanında yaptığı rekor hizmetlerle markalaşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Saffer Arslan ağabeyin rahmetli olan ortağı Hüseyin ağabey ve değerli eşi Kadriye abla adına yapılan okulun açılışını yapıyoruz. Aslında biz okulu açalı, eğitime başlayalı çok oldu. Sezon başında başlamıştı ama açılışı bugüne nasip oldu. Bu güzel okulumuzun açılışını Tavlusun Mahallemizde yapıyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte bu okulun yapımını gerçekleştirdik. Sabiha Özer isimli bir hayırseverimiz de okulumuz bittikten sonra kütüphaneyi yapmak istedi. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetleri yapmayı nasip eylesin. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İl ve İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla el ele ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Melikgazi Belediyesi 600 bin nüfusa hizmet ediyor. Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı, kütüphane, park yapan "en çok"ların toplandığı bir belediyeyiz. İnşallah bu rekorlarımız devam edecek ve bayramdan sonra bir okul temeli daha atacağız. Okulda rekoru kimseye kaptırmayacağız. Gençler bizim için önemli. Velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında onların etkisi çok fazla. Biz de bu tür tesisler, okullar, kütüphaneler yaparak gençlerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefi var. Biz buraya ulaşmak istiyorsak nice Selçuk Bayraktarları yetiştirmemiz lazım. Bu kapsamda hayırseverlerimiz bize destek veriyor. Bu destekler de devam edecek inşallah. Hayırlı olsun.” dedi.

Bölgeye halı saha da kazandıracaklarını belirten Hayırsever Saffet Arslan, “Açılışını yapmakta olduğumuz eğitim kurumumuzun yapılışına Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu öncülük etti, yol gösterdi. Medyadan takip ediyorum, Melikgazi'de özellikle eğitime verdiği önem çok büyük. Eğitimin kendisi de çok önemli zaten. Bunun hakkını vererek de yaygınlaştırıyor. O zincire bir halka da biz koyduk. Yarın önemli, büyük bir Türkiye istiyorsak yolun en önemlisi iyi bir eğitimden geçiyor. Bu mahallenin gençleri için bir de halı saha yapacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

Okul açılışlarının Melikgazi’de bir klasik haline geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “ Hayırseverimizi, Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Palancıoğlu’nu ve ekibini tebrik ediyorum. Bir Melikgazi Belediyesi klasiği olarak okulumuzu açıyoruz. Yine eğitime bir imza atıyoruz. Kayseri'mizin en büyük metropol ilçesi, genç nüfusuyla Türkiye'de gururumuz olan bu güzel ilçemizin eğitimli, donanımlı, gençlerle donanımlı hale gelmesi bizim olmazsa olmazımız. Melikgazi Belediye Başkanımız ve hayırseverimiz gençlerimizin nezih ortamda eğitim almalarını sağlama konusunda gayret gösteriyorlar. Yapılan bu güzel, anlamlı çalışma hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Okulun mimarisini çok beğendiğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “ Okulun muhteşem olduğunu ifade etmek istiyorum. Selçuklu mimarisini, Selçuklu ihtişamını yansıtmış. Melikgazi Belediyesi hayırseverlerle yaptığı okullarla ilimizin eğitime katkı sunarken estetik projeleriyle bize ayrı bir çığır açıyor. Ayrı bir öncülük yapıyor. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Açılış töreni çiçek ve maket takdiminin ardından yapılan dua ile sona erdi.