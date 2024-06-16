Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu 16-19 Haziran tarihleri aralığında idrak edilecek olan Kurban Bayramı ve 16 Haziran tarihinde kutlanacak olan Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kurban Bayramını dolayısıyla vatandaşlara nitelikli hizmet sağlayacak Melikgazi Kurban Pazar Yerlerini hayata geçiren Başkan Palancıoğlu, tüm İslam Alemi’ne huzurlu, bereketli bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Mesajında birlik, beraberlik dileklerini ileten Başkan Palancıoğlu, Kurban Bayramı ile aynı tarihe denk gelen Babalar Günü’nü de tebrik etti. Başkan Palancıoğlu, babaları gölgesinde yaşanılan ulu çınarlara benzeterek tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Başkan Palancıoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Hem Kurban Bayramı’nı hem de Babalar Günü’nü aynı gün idrak ediyoruz. Öncelikle ben Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Çok şükür birlik, beraberlik, huzur içerisinde bir Kurban Bayramı geçiriyoruz. Cenabı-ı Allah yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin, diyorum. Tüm babalarımızın da Babalar Günü’nü kutluyorum. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat içerisinde onlara güzel bir hayat versin.”