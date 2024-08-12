Başkan Pehlivan Ağacı Kesmek Yerine Projemizi Değiştirdik

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ulukent Kütüphanesi'nin inşaat sürecinde karşılaştıkları çevresel zorlukları aşmak için doğa dostu bir yaklaşım benimseyerek projeyi değiştirdiklerini açıkladı.

Atatürk'ün mirasından ilham

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yapımı devam eden Ege’nin en büyük kütüphanesi olan Ulukent Kütüphanesi'nin çevre dostu bir proje olarak hayata geçirildiğini ve proje alanında bulunan bir ağacın kesilmemesi için tasarımda değişikliğe gidildiğini belirtti. Pehlivan, bu kararı alırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yürüyen Köşk” hikayesinden etkilendiğini ifade etti.

Doğa dostu mimari ve sürdürülebilirlik

Menemen Belediyesi, Ulukent Kütüphanesi’nin yanı sıra İlhami Gürsoy Kütüphanesi’ni de inşa ederek, bölge halkına kapsamlı bir eğitim ve kültür alanı sunmaya hazırlanıyor. Ulukent Kütüphanesi, 8 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa ediliyor ve tamamlandığında Ege Bölgesi’nin en büyük kütüphanesi olacak. Kütüphane, güneş panelleriyle donatılarak kendi enerjisini üretmeyi hedefliyor ve çevre dostu mimarisiyle dikkat çekiyor.

Menemen'in geleceği için dev projeler

Eğitim ve kültüre büyük önem verdiklerini belirten Başkan Pehlivan, Ulukent ve İlhami Gürsoy kütüphanelerinin kaba inşaatlarının tamamlandığını ve kısa süre içinde hizmete açılacağını duyurdu. Bu projelerin, Menemen’in ve İzmir’in geleceğine yönelik önemli yatırımlar olduğunu vurgulayan Pehlivan, kütüphanelerin özellikle gençler ve çocuklar için önemli birer eğitim merkezi olacağını belirtti.

Atatürk’ün izinde

Başkan Pehlivan, Atatürk'ün çevreye duyarlılığını örnek alarak, kütüphane inşaatında karşılaştıkları çevresel engelleri aşmak için doğa dostu çözümler geliştirdiklerini söyledi. "Atatürk, bir ağacın dalını kesmemek için bir binanın yerini değiştirdi. Biz de onun evlatları olarak, iki ağacı korumak adına kütüphane projemizi değiştirdik" diyen Pehlivan, bu tür adımlarla Menemen’in doğayla uyumlu bir kent olarak gelişmeye devam edeceğini ifade etti.