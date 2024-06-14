Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju ÇELİK, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili bir mesaj yayınlayarak karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencileri tebrik etti. Başkan ÇELİK, öğrenci ve öğretmenlere aileleriyle keyif dolu bir tatil geçirmelerini diledi.

Toplumun temel direği eğitim

Başkan ÇELİK, öğrencilerin yoğun gayretleri ve özverili çalışmalarıyla dolu bir dönemi geride bıraktığını ve öğretmenlerin de geleceklerini şekillendirme adına yıl boyunca önemli adımlar attığını belirterek, “Eğitimi bir bütün olarak görüyor, nitelikli ve donanımlı bireylerin yetişmesini hedefliyoruz. Toplumumuzun temel direği eğitimin gücüne inanıyor, bu yolda hep beraber ilerleyerek, geleceğimizi aydınlık yarınlara hazırlamak için kurumlarımızla beraber çaba gösteriyoruz” dedi.

Öğrencilere ve velilere teşekkür

Tüm öğrenci ve öğretmenlerin tatil döneminde kendilerini yenilemelerini, enerji toplamalarını, bol bol kitap okumalarını, müzeleri gezmelerini, spor yapmalarını, sanata ve müziğe zaman ayırmalarını tavsiye eden Başkan ÇELİK, “Sizler, ülkemizin geleceği için büyük birer umut ışığısınız ve gösterdiğiniz başarılarla bizleri gururlandırıyorsunuz. Karnelerinizdeki başarılarınızın, sadece notlardan ibaret olmadığını unutmayın. Önemli olan, sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz, öğrenme yolculuğunuzu sürdürmeniz ve her zaman daha iyisini hedeflemenizdir. Velilerimize de, çocuklarının eğitim hayatındaki başarılarında gösterdikleri destek ve ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.

Yaz spor okulları 2 Temmuz’da başlıyor

Başkan ÇELİK, öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri için Bergama Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın 2 Temmuz’da başlayacağını duyurdu. Bu okullarda voleybol, basketbol, futbol, taekwondo, jimnastik, yüzme ve tenis kursları düzenlenecek. Eğitimlerin Erdal Önder Spor Salonu, kapalı yüzme havuzu ve tenis kortunda verileceğini belirten Başkan ÇELİK, “Öğrencilerimizin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri için Bergama Belediyesi Yaz Spor Okulları kurslarımızı başlatıyoruz. Öğrencilerimiz bu kurslarda hem eğlenecek hem de çeşitli spor dallarında kendilerini geliştirecekler” ifadelerini kullandı.