Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 16 Eylül Salı günü yapılacak meclis toplantısı öncesinde yaptığı açıklamayla aba altından sopa göstermiş, CHP İl Örgütü’nü ortamı geren taraf gibi lanse ederek asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

Erdem, 12 Eylül’de yaşanan olayların sorumlusu olarak CHP grubunu göstermiş, 16 Eylül’de de protestoların sürmesi hâlinde çıkabilecek olaylardan sorumlu olmayacaklarını iddia etmiştir.

Buradan açıkça soruyoruz Sayın Erdem:

1. 12 Eylül’de meclisin giriş kapısını ilçe belediye başkanlarının yüzüne kapatan CHP miydi?

2. Halkın katılımına açık olması gereken meclis salonunu bürokrat ve belediye çalışanlarıyla doldurup halka kapatan CHP’li yönetim miydi?

3. Belediyeye doldurulan sabıkalı işçileri, meclise girmeye çalışan ilçe belediye başkanlarının ve hatta emniyet amirinin üzerine saldırtan CHP’li yönetim miydi?

4. Meclisin çalışabilmesi için herkesi sakin olmaya davet eden, kendi meclis üyelerine bile sağduyu telkin eden, buna rağmen hakaretlere uğrayan CHP Grup Başkanvekili değil miydi?

Sayın Mehmet Erdem, siz de çok iyi biliyorsunuz ki asıl gerilimin kaynağı CHP değil, bugün istemeden de olsa savunmak zorunda kaldığınız kişilerdir. İçinize sinmeyen, partisine ve halkın iradesine ihanet eden birini haksız olduğunu bile bile savunmak, sizin de partinizin de itibarını yerle bir etmektedir.

Gerçek hedefiniz CHP İl Örgütü değildir. Asıl seslenmeniz gereken, partinize ve parti liderinize sinkaflı küfürler eden Polat Bora Mersin’dir. Asıl işaret etmeniz gereken, tüm bu provokasyonların baş aktörü olan Özlem Çerçioğlu’dur.

Sayın Erdem, çarpıtmalarla gerçeği tersyüz edemezsiniz. Halk her şeyi görüyor ve kimin provokatör, kimin mağdur olduğunu gayet iyi biliyor.