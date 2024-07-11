Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.BURSA (İGFA) - Başkan Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi’ndeki kahvede vatandaşlarla buluştu. Demircililer ile sohbet eden Özdemir, hallerini hatırlarını sordu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, “Sizlerin düşünceleri, izlenimleri bizler için çok değerli. Sizler sorunlarınızı iletin, bizler de çözüm üretelim. Sonuç olarak hizmet etmek için bu göreve geldik” dedi.

Nilüfer’i daha da güzelleştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, “Yıllar sonraki Nilüfer’i düşünerek hareket ediyor, ona göre planlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Demokratik, katılımcı bir kent olan Nilüfer’de sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Demirci Mahalle Muhtarı Selda Zorer’in de bulunduğu ziyarette, vatandaşlar da Başkanla sohbet etme fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.