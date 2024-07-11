“Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” projesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları kitaplarla buluşturuyor. Etkinlikte çocuklara kitap okuyan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Çocukları ilkokula başlamadan önce kitaplarla tanıştırıyoruz. Okula başlamadan önce hem ebeveynler hem çocuklar için güzel bir hazırlık atölyesi oluyor” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesi için hazırlanan “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” projesi devam ediyor. Bu hafta etkinlik kapsamında çocuklar için yaratıcı okuma atölyesi yapılırken, ebeveynler de psikolojik danışman eşliğinde sanat terapisi atölyesine dahil oldu.

Demirci Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocuklarla eğlenceli vakit geçirirken, onlara kitap okudu. Ebeveynlerle de görüşen Özdemir, çocukların iyi yetişmesi için sürekli projeler ürettiklerini söyledi.

‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliği ile çocukların okula hazırlanmasında yardımcı olduklarını dile getiren Özdemir, “İlkokula başlamadan önce çocukları kitaplarla tanıştırmayı amaçlıyoruz. Okuma kültürünün yaygınlaşmasını ve kütüphaneleri tanımalarını istiyoruz. Okul öncesi bir hazırlık atölyesi oluyor aslında. Çocuklar bir arada olunca hem sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştiriyorlar. Çocukların yaz mevsimini dolu dolu geçirmeleri için farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

EBEVEYNLER İÇİN SANAT TERAPİSİ

Demirci Kütüphanesi’ndeki etkinlikte, yazar Melek Turgay, 6 yaş çocuklar için yaratıcı okuma atölyesi gerçekleştirdi. Psikolojik danışman Gönül Hazneci ise, sanat terapisi atölyesi ile ebeveynlere, çocukların gelişimleri üzerinden 1. sınıfa hazırlık süreçlerini anlattı. Atölye çalışmasında ebeveynler, çocuklara okula başladığında vermek üzere bez ve ipleri kullanarak “cesaret bebeği” de hazırladı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2011 yılından beri gelenekselleşen projesi, Temmuz ayı boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.