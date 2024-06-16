Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bayram Namazı’ndan sonra, vatandaşlarla bayramlaşıp şehitlikleri ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Şehir Mezarlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören katıldı.

Malatyalıların bayramını en içten dileklerle kutladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği umutların canlandığı bir bayram geçirilmesini diliyorum” dedi.

Şehir Mezarlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programı Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara mezarlıklara dikilmek üzere çiçek de hediye edilirken; ayrıca Büyükşehir Belediyesi Karagözlüler Camii’nde de vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Şehir Mezarlığı’nda Bayram Namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Er ve beraberindeki heyet daha sonra Şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şehitlik ziyaretinde şehit ailelerinin Kurban Bayramını kutlayarak şehitliklere karanfil bırakan ve dua eden Başkan Er, şehit yakınlarıyla hasbihal edip üzüntülerini paylaştı.

HASTANEDE YATAN VATANDAŞLAR UNUTULMADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Devlet Hastanesini de ziyaret ederek bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan vatandaşların bayramlarını kutlayarak Allah’tan acil şifalar diledi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Büyükşehir Belediye Başkan Sami Er, görevi başında her an olası bir yangına müdahale etmek için hazır bir şekilde bekleyen İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Özellikle bayram süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması temennisinde bulundu.

ARİFE GÜNÜ POLİS VE JANDARMA KONTROL NOKTALARI ZİYARET EDİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bayram öncesi de Polis ve Jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti. Başkan Er, arife günü Sütlüce Jandarma ve Elemendik Polis kontrol noktalarında görevli personelleri ziyaret etti. Kontrol noktalarında sürücülerle de sohbet eden Başkan Er, Bayramların hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına riayet edilmesi, can güvenliğinin tehlikeye atılmaması noktasında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayıp bayramı il dışında geçirecek olanlara hayırlı yolculuklar diledi.

Başkan Er Kontrol noktaları ziyareti sonrasında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret etti. Başkan Er burada da görevli personellerin bayramlarını kutlayarak aileleri ile birlikte sağlık ve huzurlu bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.