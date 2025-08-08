Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’u makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemi ve belediye çalışmalarına dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Topuz, gerçekleşen seçimde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olan Seçer’e başarı dileklerini iletti. Ayrıca Milas Belediyesi tarafından tamamlanan ve planlanan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret anısına Başkan Topuz, Seçer’e Milas’a özgü motiflerin yer aldığı Milas halısı hediye etti. Başkan Topuz, “Hizmet ve projeleriyle Mersinli vatandaşların gönlünde taht kurmuş başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise, Milas Belediye Başkanı Topuz’a misafirperverliği ve ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Ziyaret sonunda Milas Belediyesi şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı.

Seçer’in defterdeki notunda, “23. Dönem TBMM’de beraber görev yaptığım, şimdi belediye başkanı olarak mevkidaşım olan değerli dostum Fevzi Topuz’u ziyaretimde ülke gündemini ve belediyecilik çalışmalarını değerlendirdik. Kendisine başarılı hizmetler diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür ve Belediye Meclis Üyesi Çağlar Koban da hazır bulundu.