Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe ziyaretleri kapsamında Kula'da bir dizi önemli temaslarda bulundu. İlk olarak, 31 Mart yerel seçimlerinde Yunusemre Belediye Başkanı olarak seçilen CHP’li Semih Balaban, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret etti. 27 Haziran tarihinde yaşanan arbede olayının ardından tutuklanan ve 29 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Başkan Dönmez'e geçmiş olsun dileklerini ileten Balaban, bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Halka hizmet noktasında iş birliği sağlanacak

Başkan Balaban, ardından Kula Belediye Başkan vekili Semra Gündüz ve beraberindeki heyeti ziyaret etti. Kula ve Yunusemre Belediyeleri'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında karşılıklı görüşlerini paylaşan başkanlar, halka hizmet noktasında birbirlerine destek olacaklarını ifade ettiler. Son olarak, Başkan Balaban, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe teşkilatını ziyaret ederek partili üyelerle bir araya geldi.