Yunusemre Belediyespor'un judo ve tekvandoda madalyalar kazanan milli sporcuları, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret etti. Başkan Balaban, sporcuları başarılarından ötürü tebrik ederek ödüllendirdi. Elde edilen madalyalarda büyük emek ve özveri olduğunun altını çizen Başkan Balaban, Manisa ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden tüm ekiple gurur duyduklarını belirterek, "Sporcularımızı tebrik eder, emeği geçen antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ederim. Yunusemre Belediyesi olarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek için azimle çabalayan gençlerimizin daima yanında olacağız" diye konuştu.

Judoda Irmak Ceylin Güçtekin Karadağ'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda şampiyon, Fulya Ergen ise Balkan 3.sü olurken, Uşak'ta düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Rabia Tekin ile Yağız Duman Türkiye 3.sü olarak ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Aytaç Aykut Gündoğan da Konya'da yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Tekvandoda ise Alperen Aktaş Ankara'da yapılan Multi Avrupa Oyunları'nda gençlerde gümüş madalya elde ederek Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ayrıca milli sporculardan Selvinaz Küçükcankurtaran ve Gülcan Kinali de Multi Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi gururla temsil etti. Gülcan Kinali, bu yıl Antalya'da düzenlenen Turkish Open'da bronz, Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Tekvando Birinciliği'nde altın madalyanın sahibi oldu. Ziyarete Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yöneticiler İsmail Aydın, Engin Uzun, Enes Baysal, genel koordinatör Güliz Onater, judo antrenörleri Halil Atmaca, Derya Çidem, Orhan Akdemir, Mustafa Yeşil, tekvando antrenörü Serap Aydeniz de eşlik etti.