Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Akmescit Mahalle Muhtarı Hayriye Karan, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, çevre gönüllüleri ve belediye çalışanlarının katıldığı etkinlikte 2 buçuk ton çöp toplandı. Bu etkinliğin her hafta devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada özellikle Haydar Deresi’nin etrafındaki kirliliğe dikkat çekti. Başkan Balaban yaptığı açıklamada, "Halkımızda temiz Yunusemre, temiz çevre bilinci oluşturmak için bu etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Editör: Sude Kula