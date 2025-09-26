Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye çıkan Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak, ahiliğin yalnızca ticari bir sistem değil, aynı zamanda toplumda dayanışmayı güçlendiren bir kültür olduğuna dikkat çekti. Kamak, “Ahilik kültüründe esnaf yalnızca işini yapan değil; müşterisine dürüst, topluma adil, ihtiyaç sahibine merhametli olmak zorunda olan kişidir. Bu değerleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir” dedi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasında ahilik felsefesinin temelinde paylaşım, eşitlik ve dayanışma olduğunu vurguladı. Sengel, “Yan dükkândaki esnaf siftah yapmamışsa, ‘Benden değil ondan al’ demeyi öğreten bir kültürden geliyoruz. Eğer bir yerde adalet varsa, esnaf da emekçi de öğrenci de huzur içinde yaşar. Güçlü bir ekonomi ve gelecek için önce eşitlik, özgürlük ve dayanışmayı çocuklarımıza öğretmeliyiz” diye konuştu.

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise esnafın kent yaşamının bel kemiği olduğunu ifade ederek, “Sizler görünür ve görünmez kahramanlarımızsınız. Allah elinize taş değdirmesin” dedi. Çağlar ayrıca gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesinin önemine değindi: “Çocuklarımız bir yandan iş hayatına katılırken, diğer yandan okulda teorik eğitim alıyor. Dürüst ve vicdanlı esnaf yetiştirmenin yolu mesleki eğitimden geçiyor.”

Program kapsamında ahiliğin en önemli sembollerinden biri olan temsili Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi. Efes Selçuk’ta 50 yıldır esnaflık yapan Hızır Cebeci, Kaymakam Çağlar tarafından geleneksel kıyafetlerle onurlandırıldı. Ayrıca kalfa ve çıraklık belgeleri öğrencilere protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kutlama, Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin hazırladığı meslek tanıtım stantlarının açılışıyla sona erdi.